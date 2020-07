Nicolò Zanolo è un pallino di Paratici. Il ds bianconero lo segue da tempo e già l'estate scorsa ha fatto un tentativo per portarlo a Torino. La Roma ha bisogno di fare cassa per sistemare il bilancio, ma prima di vendere il classe '99 vuole cedere altri giocatori sperando poi di non dover sacrificare il suo gioiello. E anche Zaniolo non vorrebbe muoversi dalla capitale, l'ex giocatore dell'Inter, secondo La Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria contro il Brescia avrebbe parlato con i dirigenti giallorossi dicendo che "Voglio restare".