Da oggi il giovane difensore Alessandro Vogliacco avrà un motivo in più per tenere a mente la data del 24 luglio. Oltre a essere il giorno in cui, due anni fa, ha conosciuto la sua attuale compagna Virginia Mihajlovic (“Mi hai salvato la vita, mi rendi ogni giorno migliore e te ne sarò sempre grato” le ha scritto poco fa su Instagram), segna anche il momento in cui il giocatore smette di essere di proprietà della Juventus: il club bianconero l’ha appena ceduto a titolo definitivo al Pordenone, dove era già stato in prestito da gennaio. In Friuli, del resto, Alessandro e la figlia di mister Sinisa hanno spesso dichiarato di trovarsi molto bene.



