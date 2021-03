A DAZN, Vogliacco, difensore del Pordenone ex Juve, ha parlato del passato bianconero: "Riuscire ad allenarsi con difensori forti, anche mentalmente, come Bonucci o Chiellini ti lascia dentro tantissimo, credo che siano i più forti nel ruolo degli ultimi vent’anni e ho provato rubargli i trucchi del mestiere". Vogliacco è fidanzato inoltre con una figlia di Mihajlovic: "All’inizio, prima di conoscerlo, mi metteva un po' in apprensione, ma in realtà è dolcissimo e molto affettuoso. Mi dà anche molti consigli e il nostro rapporto è bellissimo".