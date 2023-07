Finito il periodo dei fantasisti atipici argentini (dopo Dybala, ciao ciao anche a Di Maria), la Juve si interroga se tornare al trequartista vero e proprio oppure no. Non previsto dal modulo ‘reale’ dello scorso anno (il 4-3-3, peraltro mai apparso con gli interpreti giusti a causa dei tanti infortuni), Allegri tuttavia ne ha fatto un discreto uso nel suo mondo ‘virtuale’, ora mascherandolo da seconda punta nel 3-5-1-1, ora nel 3-4-2-1 (in compagnia di un altro giocatore tra le linee), infine quando si passava al 4-2-3-1. E se non era Di Maria, lo faceva Miretti, con vuoto d’aria annesso. Ma né l’uno né l’altro possono essere considerati dei classici numeri 10. Il primo nasce esterno ed essenzialmente esterno rimane, l’altro è ancora in quella fase dove l’aggettivo “duttile” è sinonimo di “toppa”. Quindi, che nomi si fanno oggi? Nella gallery, passeremo in rassegna i vari profili accompagnandoli con un breve commento tecnico-tattico, ma non aspettatevi Platini. Quanto a un ipotetico ritorno di Dybala, la penso come mister Marcello. Oltre ad escluderlo, non lo augurerei né a lui né alla Juventus, con tutto il bene e la stima che provo nei confronti della Joya.