E' tornata al lavoro la Juve dopo i 3 giorni di stop per le vacanze natalizie e ora nel quartier generale della Continassa si attendono solo i due Campioni del Mondo, Paredes e Di Maria. E' atteso invece in giornata il francese Adrien Rabiot, altro finalista dei Mondiali in Qatar e pronto a riprendersi la scena con la maglia della Vecchia Signora. Maè certamente Federico, assente quasi per l'intero 2022 a causa del grave infortunio rimediato all'Olimpico contro la Roma nel rocambolesco 3-4 dello scorso anno.- Da allora sono stati pochi gli spezzoni di gara in cui ha preso parte l'ex viola, il quale si è rivisto in campo nel mese di novembre, dando già l'impressione di essersi messo definitivamente alle spalle la rottura del menisco. La sua caparbietà e la sua volontà di lottare fanno presagire ad un ritorno con il botto da parte del figliol prodigo, il quale non ha mai smesso di lavorare individualmente per tornare nella miglior condizione possibile.- Ecco perchè, ora, sia Allegri, ma soprattutto l'intero mondo Juve hanno una carta in più in cui riporre la propria speranza di successo. Con Chiesa che sembra finalmente essere', rimane solo da capire quali siano le condizioni mentali del resto della squadra, in netta ripresa nell'ultima parte della prima fase stagionale, ma che potrebbe essere stata condizionata dalle vicende extra campo delle ultime settimane. Fede intanto scalpita e smania per ritornare a calcare il prato verde, ed è in lui che i tifosi affidano il desiderio di tornare sulla vetta più alta di Italia.