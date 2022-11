Nell'arco di tre settimane in casasembrano essere cambiate molte cose. Si è passati infatti da un periodo in cui i bianconeri galleggiavano all'ottava posizione in campionato vincendo una sola gara delle 6 del girone di Champions, a un altro in cui è stato superato l', è stata raggiunta la, e ilsecondo in classifica dista solo quattro punti. Ma c'è grande fiducia anche per quello che sarà il cammino in Europa League, non solo per il livello dell'avversario pescato ai sorteggi (i francesi del), ma anche e soprattutto per la crescita che la squadra sta dimostrando in queste ultime uscite, che lascia ben sperare per un'ipotetica vittoria finale. Crescita che è stata "avviata" interamente, o quasi, dai- Il primo pensiero va ovviamente alla coppia di centrocampo composta da, protagonisti assoluti della rinascita. Ma vanno sottolineate anche la crescita di Matias, l'esplosività die la grinta del "novellino" Federico, che in qualche modo hanno saputo dare un'impronta diversa alla squadra. Ma la vera scossa è arrivata dal punto di vista mentale ed emotivo.Già, perchè non è un caso se ora anchesembra essere tornato quello di Sassuolo, o se Cuadrado ha ricominciato a fare il. Per non parlare di, finito in fondo a un tunnel per un lungo periodo e ora tornato nuovamente a vedere la luce. Lein un certo senso hanno avuto il loro corso, perchèed è proprio quello che si sta verificando alla Juve da qualche giornata a questa parte. Con il tramonto che sembra ormai alle spalle, ora