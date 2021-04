Spuntato così, come un post tra tanti. Sulla paginadella Juventus è stata pubblicata nel tardo pomeriggio la foto del contratto firmato da Alessandronel 2007-2008. Non è l'immagine del famoso 'contratto in bianco', non erano quelli i tempi. Eppure, per qualcuno è sembrata l'occasione giusta per ribadire la mancanza nei confronti del vecchio campitano. "PER NOI RAPPRESENTA LA JUVE PIÙ DI TUTTA QUANTA LA SOCIETÀ ATTUALE...E non lo dimenticheremo mai com'è stato messo alla porta!!! C'È SOLO UN CAPITANO!", scrive Marco. Ed è curioso che proprio nei giorni in cui si parla di un ritorno in società di ADP, spunti proprio il contratto. Cimelio preziosissimo del Museo, pronto a ripartire.