La Juventus è su Mateo Retegui



Retegui o Icardi alla Juventus, chi ha più probabilità?



Chi può fargli posto alla Juventus?

Simili, a tratti similissimi. Pure per le traiettorie di carriera. Mateoe Maurosono partiti da Genova per iniziare la propria storia italiana: il centravanti azzurro dal rossoblù, Maurito invece dalla Samp. E poi? Poi le grandi occasioni, che se fai gol a grappoli non diventano poi così rare. Anzi.Entrambi sono finiti - o meglio: tornati - nel mirino bianconero. E se Icardi è stato stuzzicato da una semplice foto di Wanda Nara diventata virale, le voci di oggi su Retegui non devono comunque sorprendere.La Juve lo seguiva infatti anche quando era un giovane talento del Tigre , quando Mancini aveva avuto un guizzo (niente male) nel portarlo direttamente nel reparto d'attacco dell'Italia, alla disperata ricerca di un centravanti.Non è così disperata, però comunque è una ricerca, quella di: vuole regalare al club un nove vero, di quelli bravi ad attaccare la profondità, a trovare continuità sotto porta.Retegui sarebbe un bell'ingresso. Icardi sarebbe invece garanzia, seppur con un'età già avanzata.Certo, bisogna fargli spazio. Pure e soprattutto dal punto di vista economico. Icardi, al Galatasaray, percepisce un ingaggio di 6 milioni di euro netti a stagione. Vlahovic, il più pagato della rosa, è appena un milione più su. Inverosimile, un affondo del genere.Più probabile che lapossa provarci per, che percepisce poco meno di due milioni all'anno e ha una valutazione di 15 milioni di euro. Qualche contropartita, ecco, potrebbe aiutare. Il Genoa sogna Barrenechea. Il nome, nel caso in cui uno dei due dovesse realmente arrivare, sarebbe quello di: è lui, il principale indiziato a lasciare i bianconeri a fine stagione, in attesa di una proposta pronta a fargli gola. Kean cambierebbe le regole del gioco, liberando posto in squadra e risorse economiche.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.