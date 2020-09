1









"Ritorna l’aria dell’estate violenta del 2006, le tricoteuses (Defarge) se la spassano a individuare la Juventus e Paratici come i mandanti del reato, si aspetta la penalizzazione ed eventualmente la retrocessione della squadra, Cristiano Ronaldo accetterebbe la serie B? E Pirlo lascerebbe l’incarico? E Agnelli sarebbe costretto ad andarsene? La fiction di queste ore conferma che, nonostante il Covid19 e “saremo tutti migliori”, nulla è cambiato e tutto è peggiorato. Si procede sulle ipotesi, si titola sul sentito dire, si spediscono inviati che riferiscono voci dei bar. Premessa, per chiarire eventuali sospetti e insinuazioni: se qualcuno ha commesso un illecito, Juventus, tesserato della stessa o affine, che sia punito, che venga sentenziato che non ci siano alibi e giustificazioni. [...] Ora c’è da domandarsi quale sia il documento o l’attestazione falsi, semmai sarebbe l’interrogazione non regolare, per responsabilità degli interroganti ma qui entriamo nei soliti giochi palabratici degli avvocati e dei giudici, in un territorio già delicato di suo, quando si tratta di football".



Così Tony Damascelli, in uno stralcio del suo editoriale per Tuttosport, ha commentato il caso Suarez, rispondendo alle insinuazioni e alle voci da bar sulla Juventus.