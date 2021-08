La UEFA ha annunciato la designazione arbitrale per le prossime partite di Womens Champions League. Il fischietto di, gara di andata del secondo turno di qualificazione in programma il primo settembre alle 19 in Albania, sarà affidato alla croataL'arbitro croato sarà coadiuvata dalle assistenti Ivona Pejic e Gordana Katusic, mentre il quarto arbitro sarà Jelena Pejkovic.Un appuntamento importantissimo per le ragazze bianconere, che vorranno ottenere un risultato importante per poter giocare con più tranquillità il ritorno, in programma il 9 settembre a Vinovo.