La Juventus Women batte 2 a 0 il Vllaznia nel turno preliminare di Champions League. Ottima la prestazione delle bianconere che dominano il gioco. Un solo neo: il passivo sarebbe potuto essere più pesante, manca ancora un po' di precisione e cattiveria in zona gol.– Mai impegnata dalle avversarie, c’è ancora qualcosa da registrare con palla tra i piedi– Padrona assoluta della fascia sinistra: nel primo tempo, un sombrero in mezzo al campo è il certificato di qualità della sua partita. Un solo neo, nonostante diverse occasioni manca il gol– Qualche imprecisione con palla al piede, ma dal punto di vista difensivo è impeccabile– Stupisce per autorevolezza, gioca come se avesse comandato la difesa bianconera per anni. Le dirette avversarie la sogneranno questa notte, e saranno incubi!– Ordinata nelle due fasi, con il giusto tempismo spinge in avanti o copre le avanzate avversarie. Impreziosisce la sua partita con l’assist per Girelli nell’1 a 0 e con una chiusura che vale un gol nella ripresa– Dovrà mettere dell’arnica su tutti i lividi che spunteranno questa notte. Quando trova lo spazio per accelerare, crea scompiglio nella mediana avversaria e, puntualmente, viene stesa (Dal 63'- Una mezz'ora per dimostrare, ancora una volta, di essere una delle più in forma nella rosa bianconera)– Le sue verticalizzazioni bucano la difesa del Villaznia come un coltello caldo nel burro. Gioca con il diploma di geometra in tasca e il diapason in mano, per dare ritmo alla squadra– Infila nel pallottoliere l’ennesima ottima prestazione di questo inizio di stagione. Distrugge il gioco avversario e fa ripartire le bianconere: lavoro non sempre appariscente ma fondamentale (Dal 63'- Dà una grossa mano a tenere alto il baricentro della squadra)– Insieme a Boattin, sulla sinistra crea il panico. Le avversarie riguarderanno la partita, per capire come abbia fatto a dribblare sempre e comunque (Dal 79's.v.)– Non sta attraversando il migliore dei momenti di forma, manca ancora qualcosina per entrare appieno nei meccanismi della squadra. Il suo gol, quello che sblocca la partita, ha, quindi, un valore maggiore: il suo apporto in zona rete non manca mai. Oltre a questo, si stacca dalla linea difensiva e gioca palla permettendo alla squadra di girare da una parte all’altra (Dal 90's.v. - Che emozione l'esordio in Europa!)– Quando parte in slalom gigante ci riporta ai tempi di Torino 2006 e le Olimpiadi invernali. Manca, però, sempre qualcosa nell’ultimo tocco, che sia un assist o la conclusione in porta (Dal 63'- Prende un'ammonizione ingenua appena entrata, si fa perdonare con una serie di cose ben fatte in fase offensiva)- Il primo obiettivo della sua gestione sembra già centrato: la Juventus Women è una squadra che adesso ha consapevolezza della propria forza e non teme più le notti europee. Rimane, da aggiustare, lo spread tra occasioni create e gol