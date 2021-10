Se sarà addio a gennaio, lavuole farsi trovare pronta, pur consapevole che la situazione sarebbe parecchio complicata. Parliamo di Vlahovic e parliamo del desiderio dei bianconeri: il centravanti è il prossimo obiettivo di mercato, ma di quello estivo. Per gennaio si valuta invece la pista centrocampista, concertamente in pole position.Da capire intanto quali saranno le manovre della Fiorentina. Commisso ha già fatto capire di volersi 'liberare' - ma a caro prezzo - dell'attaccante già nelle prossime settimane, definire il suo futuro anche sulla scia emotiva del mancato rinnovo nonostante gli sforzi in sede di trattativa.Insomma, tutti tifano per lo strappo a fine annata, e lo fa anche lo stesso Vlahovic. Avrebbe solo l'imbarazzo della scelta, al termine della stagione. A gennaio rischierebbe di accontentarsi.