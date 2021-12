Nei nostri regali di Natale in chiave bianconera vi abbiamo anche parlato di Dusan Vlahovic, ammettendo che per gennaio si tratta di un sogno, ma che per l'asta estiva ci potrà essere anche la Juve.

A conferma di ciò, ecco il punto della situazione di Calciomercato.com:

"Mezza Europa si è messa sulla tracce dell’attaccante serbo che ha deciso di non lasciare la Fiorentina a gennaio ma solo nella prossima sessione estiva di calciomercato. L’Inter sogna Vlahovic da diverso tempo così come il Milan, Conte ha intenzione di presentare presto un’offerta a Commisso per consegnargli le chiavi dell’attacco del Tottenham. Ma Dusan ha indicato nella Juventus la propria destinazione preferita. Un primo segnale importante in chiave futura, il club bianconero ha un alleato forte come Dusan ma dovrà lavorare bene in uscita per arrivare ai 70 milioni richiesti dalla Fiorentina."