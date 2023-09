Come ricorda Gazzetta, in una recente stagione di Serie A (2021-22), Dusan Vlahovic e Ciro Immobile si sono sfidati per il titolo di miglior marcatore della lega. Alla fine, Ciro Immobile ha vinto la sfida con 27 gol, tre in più rispetto al giovane serbo, Vlahovic, che si era trasferito alla Juventus dopo i primi sei mesi alla Fiorentina. Domani, Vlahovic e Immobile si ritroveranno all'Allianz Stadium con l'obiettivo di segnare "quota 25/30", cioè il numero di gol che desiderano segnare in questa stagione.

Vlahovic ha iniziato bene con 2 gol in 3 partite, ma ha fallito un calcio di rigore nell'ultima partita contro l'Empoli prima della pausa per le partite internazionali. Immobile, d'altro canto, ha segnato solo nel suo amaro debutto contro il Lecce. Tuttavia, entrambi i giocatori non hanno avuto un grande successo con le rispettive nazionali durante la settimana. Immobile ha segnato un gol contro la Macedonia del Nord, ma ha visto l'Italia vincere contro l'Ucraina mentre era in panchina. Vlahovic, che segna a un ritmo migliore con la nazionale serba rispetto alla Juventus, questa volta è stato messo in ombra dal "fratello maggiore" Aleksandar Mitrovic, autore di una tripletta contro la Lituania. Vlahovic è entrato in campo solo nel finale della partita quando l'esito era già deciso.