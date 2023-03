Dusan, dal ritiro della nazionale serba, parla così del suo momento."Siamo tutti contenti di aver vinto e spero che continueremo così. Sicuramente è importante che abbiamo iniziato le qualificazioni con una vittoria. Abbiamo diviso i minuti, lunedì giocheremo una partita molto importante, lo stadio sarà sicuramente essere pieno ed è un'ottima cosa"."Gli attaccanti vivono di gol. Quando non fai gol nessuno si sente bene. In questo caso la cosa più importante è che abbiamo vinto, e quel gol è solo un plus, e sono sicuramente molto contento. I gol danno fiducia dei giocatori e spero di rimanere in questa forma, ma soprattutto che la squadra continui a vincere"