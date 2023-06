La permanenza di Dusan Vlahovic resta tutt'altro che sicura e per questo la Juventus si muove anche sui possibili sostituti del serbo. Al momento, come segnala Tuttosport, il profilo monitorato con più attenzione è quello di Mikautadze, giovane attaccante del Metz che si è messo in mostra riportando il club nel massimo campionato francese.