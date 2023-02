Come racconta Calciomercato.com, se dovesse partire Dusan, la Juve avrebbe già il nome del sostituto: sarebbe, ora all'Atalanta.Con la partenza del serbo, la Juve intanto si troverebbe con almeno 90-100 milioni in più, al di là del fatto che il mercato in uscita sarà comunque attivissimo tra addii annunciati e giocatori già in prestito. Relazione dopo relazione, intanto, l'area mercato bianconera ha ormai promosso un giocatore su tutti, in grado di rispondere perfettamente alle linee guida del nuovo corso: giovane, forte, pronto. Un identikit che porta dritto a Rasmus Hojlund dell'Atalanta.