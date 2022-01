Sarà in bianconero la 100^ partita in Serie A di Dusan Vlahovic? Possibile, alla luce degli ultimi aggiornamenti di mercato che parlano di una trattativa con la Juve ormai prossima alla conclusione. Finora con la maglia della Fiorentina il centravanti serbo ha collezionato 98 presenze in campionato, impreziosite da 44 gol e 7 assist; in viola, inoltre, ha giocato 10 gare di Coppa Italia segnando 5 reti. Se davvero la sua avventura in Toscana si concluderà a breve, il suo primo importante traguardo a cifra tonda in Serie A potrebbe dunque arrivare con la maglia bianconera.