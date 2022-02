C'è tanta attesa per la prima partita in Champions League di Dusan Vlahovic. Arriverà martedì "nel giro buono" e anche se a un’età diversa da Mbappé e Haaland, potrà colorare la sfida di Vila-Real con un gol che agevolerebbe il cammino verso uno status da top. Come racconta Tuttosport, dei cinque calciatori più dominanti nel 21° secolo, solamente il norvegese è andato a segno al debutto in Champions: Dusan in campionato con la Juve s’è sbloccato in un amen, Haaland nel settembre 2019 impiegò due minuti per siglare l’1-0 del Red Bull Salisburgo sui belgi del Genk.