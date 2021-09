Parti più vicine, con sostanziale "avvicinamento" della Fiorentina. Dusanè pronto a firmare il suo rinnovo con la Fiorentina e - come racconta Calciomercato.com - il clima tra le parti resta disteso. L'attaccante ha confermato come rimanere sia stata una sua scelta: merito di Italiano e dell'entusiasmo generato a Firenze. Intanto, l'attaccante firmerà per un'altra stagione, meditando l'addio per la prossima annata.E la Juve? Non è tagliata fuori, anzi. Perché nel nuovo contratto di Vlahovic ci sarà la clausola rescissoria che tanto fa gola ai bianconeri: la sensazione è che possa arrivare fino a 80 milioni di euro. Il numero 9 viola ha iniziato la stagione continuando a segnare e potrebbe percepire più dei 4 milioni all'anno che prendeva Ribery.