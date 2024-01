Juve, i numeri di Vlahovic nelle ultime giornate

, un certificato d'esistenza in una stagione in cui finalmente si è consacrato a certezza. Eccoci qui, alla notte delle risposte. Dopo aver passato quelle delle speranze, dei buoni propositi, dei cattivi presagi. Montagne russe senza fine, alti e bassi da cinema. Solo che il thriller della sua carriera juventina si sta trasformando in una commedia romantica: s'innamorano tutti. E lo fanno sempre più di lui.. Ma benvenuto anche a chi sale soltanto adesso, perché nutrire dubbi era lecito, quasi obbligatorio. Il parente lontano che aveva floppato nelle notti da corto muso pativa un disagio fisico e mentale, l'evidenza non poteva essere nascosta. Così come la difficoltà di: l'hNon era un bomber d'area, non trovava il guizzo da fuori. Non offriva spunti e non se li creava da solo. Tutto questo soltanto qualche settimana fa, quando le voci su ingaggi e futuro erano all'ordine del giorno. Vlahovic è stato a lungo un investimento finito chissà dove, un rischio di mercato volatile quanto una valuta virtuale. Poi quella speranza ha preso corpo. Ma non l'ha fatto in una notte di metà gennaio: come ogni grande storia, si è costruita lungo il percorso. Nel lavoro quotidiano. "Adesso Dusan è più sereno", ha continuato a ripetere Max. Perché lo vedeva, e perché il frutto quotidiano della tecnica individuale è stato colto sul più bello. Esattamente quando la squadra lo necessitava.. Cioè: sui numeri non sono paragonabili - 18 reti contro 9 -, ma sul peso specifico all'interno della squadra siamo lì. E' esattamente quella roba: è il trascinatore, l'uomo in più, la sicurezza sotto porta e la granitica consapevolezza pure quando le cose non girano. Vedi Salerno. Vedi Roma (per l'assist). Vedi gli ultimi quattro match: quattro reti e quel tacco pazzesco per Rabiot. DV fa 9. E siamo solo a metà stagione.