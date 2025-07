Vlahovic va al Milan? La situazione

AFP via Getty Images

Nel silenzio delle big europee e dopo il rifiuto alle offerte provenienti dall’Arabia Saudita, è il Milan a farsi avanti con decisione per Dusan Vlahovic. Il club rossonero, pronto ad aprire un nuovo ciclo sotto la guida di Massimiliano Allegri, vede nell’attaccante serbo il profilo ideale per rafforzare l’attacco.Secondo quanto riportato da La Stampa, i contatti tra il direttore sportivo rossonero Igli Tare e l’agente del giocatore Darko Ristic sono diventati sempre più frequenti nelle ultime settimane. Il Milan ha presentato un’offerta da 6 milioni di euro netti più bonus a stagione per convincere il centravanti a vestire la maglia rossonera.

Allegri, che conosce bene Vlahovic dai tempi della Juventus, potrebbe rappresentare un elemento decisivo per rilanciare l’attaccante dopo una stagione altalenante in bianconero.Il Milan è pronto ad attendere l’evoluzione del braccio di ferro tra Vlahovic e la Juventus, ma non aspetterà a lungo. I rossoneri sono determinati a chiudere il prima possibile per garantirsi un attaccante di spessore internazionale e dare una forte identità al progetto tecnico targato Allegri.