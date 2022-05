Dusan Vlahovic nei panni di "uomo mercato"? È quanto sperano i tifosi bianconeri dopo aver assistito al siparietto tra il centravanti serbo e il suo connazionale Sergej Milinkovic-Savic al termine di Juve-Lazio, match che proprio il centrocampista ha riportato sul pareggio (2-2 il risultato finale) all'ultimo minuto di recupero, regalando così ai biancocelesti l'aritmetica qualificazione alla prossima Europa League. Che cosa si siano detti, non è dato saperlo. Ma lo sguardo che il giovane bomber ha rivolto al Sergente ha fatto subito il giro dei social, così come il cenno con cui l'ha indicato con la mano, quasi a volergli dire: "Ma che cosa hai combinato?".



Intesa e complicità tra i due, compagni di squadra nella Nazionale serba, che a molti hanno ricordato Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt in un match di Nations League, al termine del quale l'asso portoghese provò a convincere il difensore a raggiungerlo in bianconero. In quel caso, il tentativo andò a buon fine. Ci sarà riuscito anche Dusan? Difficile dirlo. Certo è che Milinkovic-Savic resta un serio obiettivo di mercato per la Vecchia Signora, che lo segue con interesse ormai da anni senza però essere mai riuscita a compiere l'affondo decisivo, anche a causa delle importanti richieste economiche di Claudio Lotito. A spegnere un po' l'entusiasmo dei tifosi, poi, è stato anche Maurizio Sarri, che in conferenza stampa ha assicurato che se "il giocatore dovesse andare via, e non è facile, non rimarrà in Italia". Il mercato, comunque, può sempre riservare sorprese. E chissà che Vlahovic non ci abbia messo lo zampino...