Lo ricorderete tutti, i, una data storica per la. La prima gara di Dusancon la maglia della Vecchia Signora, nella nebbia dello Stadium nella gara contro l'. Al nuovo numero 7 di Madama sono bastati in quel occasione 7 minuti per far scaldare i guantoni all'estremo difensore scaligero e 13 per superarlo con un pallonetto di pregevole fattura su assist di Paulo Dybala. Una prima volta da incorniciare quella di Dusan con laNon solo però: Vlahovic è proprio l'uomo delle prime volte.Da Torino a Villarreal. Nella città spagnola l'esordio assoluto del classe 2000 inQuella coppa che tanto sognava, quella dove giocano i grandi del calcio. Proprio dopoassoluto è riuscito ad andare a segno, regalando alla sua signora la gioia del vantaggio. Nonostante poi la gara si sia conclusa per 1-1, Dusan ha comunque messo la firma sul match al suo esordio nella competizione europea maggiore.Ultima, ma non meno importante è l'. In questa competizione con la Juventus il suo nuovo numero 9 non ci aveva mai giocato. In questa circostanza però a Dusan sono serviti 14 minuti per mettercisul match, grazie ad un assist al bacio di Federico Chiesa. Tuttavia anche il centravanti bianconero non è stato ieri la miglior versione di sé stesso. La Vecchia Signora da Dusan si aspetta di più. Faticare contro una difesa, come quella del Nantes, che occupa il tredicesimo posto nel campionato francese non è esattamente ciò che Madama si aspetta dal suo bomber.Ancora una volta, l'urlo dello Stadium a quel "per la Juventus, ha segnato il numero 9 Dusan Vlahovic", la gioia incontenibile dei tifosi che lo osannano, i bambini sognano di essere grandi come lui. Sì, come Dusan che anagraficamente grande non è: ha soltanto 23 anni compiuti da meno di un mese. Nel frattempo la Juventus si gode il suo giovane talento pagato 70 milioni appena un anno fa, con le intenzioni di continuare insieme questo progetto. Proprio Vlahovic che in campo però gioca con la sicurezza di un veterano. Lotta, si batte e fa esultare i tifosi, ma anche sognare i bambini, nonostante gli ampi margini di crescita.