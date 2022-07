“Quanto segnerà Dusan? Speriamo ne faccia almeno una trentina”. Queste le parole di Massimiliano, segno di quanto il tecnico livornese punti sul “nuovo” numero 9 della, per risolvere uno dei grandi problemi della passata stagione: la sterilità offensiva, i pochi gol segnati che hanno compromesso l’andamento in campionato.. Per farlo sarà fondamentale l’apporto di, assistman d’eccezione: dalle sue giocate e abilità l’accensione della miccia che innesca la bomba Vlahovic. Ma non solo. Il Fideo, insieme a, portano leadership ed esperienza e possono aiutare Vlahovic, che spesso Allegri gli ha rimproverato nella passata stagione.Nel racconto della Gazzetta dello Sport, si parla di un Vlahovic particolarmente concentrato negli allenamenti statunitensi, in vista del debutto contro il: “Vedendolo in allenamento si capisce quanto sia concentrato e determinato:. Dusan ha scelto la Juventus per vincere e non è tipo da accontentarsi di un piazzamento in Champions”. Senza dimenticare che, per lui, la stagione è cominciata in anticipo: “Le sue vacanze sono iniziate il 9 giugno, due settimane abbondanti dopo rispetto agli altri, perché i primi giorni li ha sfruttati per risolvere la pubalgia. Il serbo si è prima sottoposto a cure specifiche e poi ha iniziato un lavoro individuale con un preparatore personale, Andreja Milutinovic, per poter essere pronto a inizio ritiro”.Per finire, un simpatico aneddoto che va al di là del campo e a raccontarlo è sempre la Rosea: “Dusan Vlahovic poche ore dopo essere atterrato a Los Angeles ha fatto un salto nella zona modaiola della sconfinata metropoli californiana e, oltre a svariate paia di occhiali da sole - che evidentemente sono la sua passione -per il club bianconero: una rivisitazione molto fashion della maglia away 2022-23 con strappi, cappuccio e bordature rosa”.