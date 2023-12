Tra poco più di 24 ore la Juve ospiterà la Roma nel big match dell'Allianz Stadium, dove andrà a caccia di 3 punti fondamentali per restare nella scia dell'Inter e continuare a coltivare la speranza di poter arrivare fino in fondo a questa lotta scudetto. I bianconeri dovranno ripetere quanto di buono fatto nell'ultima uscita contro il Frosinone, dove è esploso il talento di Yildiz e ha ritrovato la via del gol anche- Quella del serbo è stata una rete da attaccante puro, inserendosi tra i difensori avversari e svettando più in alto di tutti praticamente da fermo, senza alcun tipo di rincorsa. Ne sarebbe arrivata anche un'altra se non fosse stato per l'intervento del VAR, che ha giustamente annullato a causa della posizione di fuorigioco di DV9. Se serviva un segnale, dunque, questo è arrivato, ora però Vlahovic deve già guardare a quello che sarà il prossimo gol perche lo accompagna ormai da almeno un anno.' - Il timore dei tifosi juventini infatti, è quello che si possa verificare quanto accaduto dopo la rete segnata all'Inter, con Vlahovic che è poi rimasto a secco per 3 partite, fino alla rete realizzata allo Stirpe, appunto.e ora è il momento più opportuno per potersi mettere in mostra, anche perchè questi saranno gli ultimi 6 mesi che Vlahovic avrà a disposizione per convincere la società a continuare insieme il proprio cammino.