Dusan Vlahovic cercherà, se sarà in campo, il gol anche questa sera contro la Fiorentina. L'eredità raccolta dal bomber serbo a Torino scegliendo di indossare il numero 7 era impegnativa essendo il numero appena lasciato libero da un certo Cristiano Ronaldo. Dusan però questa sera vuole andare a segno per inseguire un altro Ronaldo. Si tratta di Luis Nazario de Lima o meglio noto come Ronaldo il Fenomeno.



NUMERI - In caso di rete all'Artemio Franchi di Firenze questa sera Vlahovic metterebbe a segno la sua 25esima marcatura stagionale. Eguagliando il record proprio di Ronaldo il fenomeno nella stagione 1997-1998 quando di reti ne aveva segnate 25. La particolarità? Entrambi sono under 23. LA FIORENTINA - A rendere ancora più romantica la ricerca del gol di Dusan ci pensa lo stadio che questa sera lo ospiterà: proprio l'Artemio Franchi di Firenze. Con la maglia viola in questa stagione il bomber era andato a segno per 17 volte. Tuttavia non sarà la prima volta di Dusan con la sua nuova maglia (quella bianconera) nel suo vecchio stadio: il bomber serbo ci era tornato per la semifinale di andata di Coppa Italia dove era stato accolto da oltre 10 mila fischietti, non di certo tra le migliori accoglienze ma Vlahovic non sembrava esserne scalfito.



IN CAMPO - Non è ancora chiaro se sarà in campo o meno questa sera Dusan Vlahovic. Il motivo? Un'ammonizione lo costringerebbe a saltare la prima gara del prossimo campionato. Per questo Massimiliano Allegri potrebbe decidere di non rischiarlo. Attenzione però, perderebbe la possibilità di eguagliare o addirittura superare Ronaldo il fenomeno.