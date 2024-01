Vlahovic a DAZN dopo Salernitana-Juve

Vlahovic, a DAZN, commenta così Salernitana-Juve."Secondo me pesa tantissimo, sono un po' stanco per parlare, ma pesa tanto. Abbiamo dato tutto davvero, meritato di vincere. Faccio i complimenti alla Salernitana, fatta una grandissima partita. Quando hanno preso il rosso sono andati in difficoltà. Sono una grande squadra, forte in bocca al lupo"."Non molliamo mai, daremo tutto fino alla fine. Poi vediamo come andrà. Scudetto? Ci sono ancora 18 partite da giocare, è molto lunga. Il nostro obiettivo è entrare in Champions. Partita in partita, poi vediamo"."Ho sempre lavorato tantissimo, ho dato tutto me stesso. Questi gol sono molto contento, non avrei potuto fare niente senza la squadra, mi aiutano tanto. Senza il mister, società, tifosi. Grazie a tutti. Lavorerò più forte e spero di fare ancora di più"."Pronto per i trofei? Lavoro giorno per giorno, vivo il presente, mi occupo solo delle cose che posso cambiare. Quello su cui non posso incidere non ci penso. Lavoro ogni giorno per avverare tutti i miei sogni. La strada è lunga. Piedi per terra, diamo tutto per la squadra"."Esultare coi tifosi? Non si può descrivere. Grazie a chi era qui a darci sostegno, ci sono sempre. Non possiamo far altro che ringraziarli. Avrei fatto complimenti alla squadra, al mister, stiamo provando che siamo una grande squadra per grandi cose. Passo dopo passo, vedremo alla fine. Complimenti a tutti, senza di loro non sarebbe possibile niente".