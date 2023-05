Con il successo di Bergamo la stagione della Juventus può prendere una svolta positiva in vista di quello che sarà il finale di stagione, dove i bianconeri si giocheranno praticamente tutto ciò che è relativo all'Europa nel prossimo mese. Già, perchè tra le ultime 4 sfide di campionato ci saranno le due di Europa League contro il Siviglia, con Madama che è intenzionata ad arrivare fino alla finale di Budapest, dove la speranza è quella di riportare un trofeo europeo a Torino dopo più di 20 anni. Speranza che alle 14:27 di oggi è cresciuta enormemente, non solo per il brillante rislutato ottenuto al Gewiss Stadium, ma soprattutto per i tanti segnali positivi che sono emersi da questa sfida.- Ad incidere maggiormente è stata, infatti, la prestazione di Dusan, subentrato a Milik a metà ripresa e diventato protagonista assoluto del match in pochi secondi. Il serbo è finito prima nel mirino dei tifosi bergamaschi, i quali lo hanno fischiato incessantemente e accompagnato per tutta la sua durata in campo con cori beceri e ormai noti più o meno a tutti. Cori che però non hanno minimamente intaccato la sfera mentale di DV9, che aveva anche chiesto l'interruzione del gioco a Doveri e con quest'ultimo che lo ha effettivamente sospeso per circa due minuti. Ma neanche questo è servito a placare gli animi della tifoseria nerazzurra, che a pochi secondi dalla fine hanno dovuto inchinarsi alla prodezza realizzata proprio da Vlahovic, che con un sinistro chirurgico e potente da fuori area ha ammutolito il Gewiss Stadium, eccezion fatta per la tifoseria juventina, letteralmente impazzita alla rete dell'ex viola. Secondo gol consecutivo dunque, cheche si preannuncia scoppiettante.- Potrebbe essere proprio Vlahovicche tutto il mondo Juve sognava e aspettava da tempo. Intendiamoci, mancano ancora diverse giornate e il vantaggio dalle inseguitrici non è abissale, ma avere una carta in più del peso di DV9 su cui puntare è un privilegio che in pochi riescono ad ottenere. Avviso che però non si estende solo alle rivali per la lotta Champions, ma si estende fino a Siviglia, con i lusitani che avranno dei pericoli in più da temere.