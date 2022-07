Workout: parola chiave dell'estate di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo lavora per farsi trovare al massimo della condizione già dai primi giorni di ritiro. Dusan sta infatti recuperando dagli ultimi acciacchi di fine stagione, che gli avevano precluso anche la possibilità di giocare per la propria nazionale. Ecco: ora è tutto risolto. E sembra pronto per tornare già al massimo alla Continassa, dove lo aspetta la prima stagione da juventino, per intero almeno.



IL LAVORO SPECIFICO - Dopo una parentesi di lavoro al mare, come racconta Tuttosport, da oggi Dusan inizierà a lavorare a Belgrado con il suo preparatore personale, Andreja Milutinovic. Il programma è su misura, ha l'obiettivo di affidare Vlahovic ad Allegri già in ottime condizioni, senza perdere tono e condizione strada facendo, anche perché l'obiettivo primario resta il mondiale. Il serbo sarà alla Continassa il giorno 8 luglio, un po' più tardi rispetto ai compagni: ma nessun allarme, solo per precauzione e per risolvere gli ultimi problemi addominali. La Juve ha apprezzato il lavoro di Vlahovic anche dopo la chiusura della stagione, il club confida tantissimo nella voglia di Dusan di vincere il suo primo trofeo con la maglia bianconera. Obiettivi chiari, risposta già piuttosto netta: tutto su Vlahovic, il peso del presente e del futuro prossimo.