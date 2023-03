Lui, senza Milik, Kean, Chiesa e Di Maria a riposo con vista su Friburgo, e con tutta la Juve sulle spalle. E contro la Samp, ultima in classifica, serve una prova da vero DV9. "Dusan è completamente guarito. Fisicamente sta molto bene, sono fiducioso riguardo il suo apporto. E, anche dal punto di vista tecnico, le ultime partite che ha disputato sono state ottime" ha detto Allegri, ribadendo la fiducia in lui.Vlahovic non segna da cinque match, l'astinenza più lunga da quando veste il bianconero, e ha bisogno di ritrovare quel morale che per un attaccante è tanto, per non dire tutto. Il gol al Nantes è stato uno squillo in un momento spento, in cui lavora per la squadra, risultando però spesso impreciso. Ma Vlahovic vuole riprendere da quella super prestazione con la Salernitana, in cui è sembrato davvero sciolto e incisivo, sicuro dei mezzi nella testa prima ancora che nelle azioni. E così, l’impegno di questa sera sulla carta tra i più abbordabili, lo riporta al centro di tutto, per ricominciare a segnare e a decidere.