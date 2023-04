Cercasi. "Disperatamente". Inizia così il Corriere dello Sport in edicola, che sottolinea la crisi dell'attaccante serbo. Per il quotidiano, il Vlahovic targato 2023 è un giocatore di fatto in crisi, "soprattutto con il filo diretto tra lui e il gol che si è spezzato in maniera preoccupante".Prima del Mondiale aveva segnato 8 gol in 1267 minuti, dopo sono solo 3 le reti in 1282 minuti. "E il contatore che aggiorna la distanza dall'ultima rete su azione è salito addirittura a quota 1088 minuti, dal rigore segnato a Friburgo nel frattempo ne son già passati 463". Insomma, Vlahovic sembra essersi perso a Lisbona in quella notte di ottobre, di sicuro la Juve non lo ha ritrovato a Lisbona quando ha strappato allo Sporting la qualificazione in semifinale di Europa League.Allegri però lo difende, continua a dargli fiducia senza concedergli il posto. Come successo a Lisbona, però, quando la palla continua a non volerne sapere di entrare e la frenesia prende il sopravvento, "inutile lasciarlo in campo potendo contare su un'alternativa di lusso come Arek Milik. Che questa sera potrebbe però giocare al suo fianco, dividendosi con lui il fardello di quel lavoro sporco soprattutto spalle alla porta che sta divorando Vlahovic".