In una diretta Instagram, l'attaccante della Fiorentina Vlahovic (trovato positivo al Coronavirus) ha raccontato la gara contro la Juve e giocare contro Ronaldo: "Più duro il derby di Belgrado o Fiorentina-Juventus? Contro la Juve ho giocato solo una volta a Torino. Siccome sono cresciuto con l’idea del derby di Belgrado, per ora devo dire che Partizan-Stella Rossa è più sentito. Anche perché quando c’ero io si giocavano lo Scudetto. Però so benissimo quanto è importante a Firenze la partita contro la Juventus. Il giocatore più forte con cui ho giocato? Devo dire Ribery. Anche se in squadra ci sono tanti giocatori forti. Gli avversari più forti che ho incontrato invece sono Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo".



Sulla situazione, Vlahovic aggiunge: "Adesso per fortuna meglio. Il mio rendimento? Potevo fare più gol, anche se comunque sei sono un’ottima cifra".