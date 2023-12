e sembra incredibile a vedersi. La partita contro il Napoli è, a suo modo, la fotografia perfetta di questa Juventus versione 2023/2024,, la Juventus dei protagonisti che non ti aspetti e invece risultano decisivi.Sta tutto qui, nella forza di un gruppo che vede ogni pedina coinvolta e protagonista a suo modo. Un gruppo granitico – come ama ripetere-, che non mostra le crepe che si erano viste l’anno scorso. E, al di là di quanto successo extra campo, il segreto forse è tutto qua: è andato via qualche leader scomodo, la squadra ne ha acquisito in compattezza.È la Juventus diche fa un altro gol pesantissimo e decisivo, mentresbaglia nel primo tempo e poi è costretto ad alzare bandiera bianca. È la Juventus degli outsider