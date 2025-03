Vlahovic tra le 'richieste' che il club ha fatto a Thiago Motta? Con il Genoa può essere un'opzione

Si parla sempre diche in un modo o nell'altro, finisce in mezzo a polemiche che spesso non ha cercato e non ha soprattutto causato. L'ultima, quella proveniente dalla Serbia, con le parole del commissario tecnico, Stojkovic , che ha mostrato dubbi sulla gestione del giocatore da parte dellae il non impiego. "Qui può dimostrare che quello che gli stanno facendo alla Juve non va bene".Ha ragione, per Vlahovic la convocazione in Nazionale è un modo per respirare un'aria diversa, meno "inquinata" da quella che lo circonda a Torino, tra le esclusioni tecniche e le questioni sul futuro, sempre più lontano dalla Juve. Insomma, è proprio vero che ormai parlano tutti quando si tratta di Juventus.

Tornando alle questioni bianconere,. Non per un goal, non per qualche errore fatale (come con l'Atalanta) ma perché è rimasto fuori per tutta la partita. Non è la prima volta che capita ma resta una scelta che fa rumore.ei giorni precedenti Thiago aveva pensato alla soluzione del doppio attaccante con Kolo Muani. E invece niente da fare.Oltre la delusione, c'è stata la beffa, ovvero essere statoNon ha potuto neanche sfogarsi in campo con una corsa, un tiro, un gesto. Si è dovuto tenere tutto dentro e conoscendolo, non è stato semplice.Alla Continassa, mentre molti sono via, M, che, questa volta si, può davvero decidere il futuro immediato del tecnico. E di nuovo, tra i pensieri c'è quello di rilanciare Vlahovic, con o senza Kolo Muani, che ormai non segna da troppe partite. Il centravanti serbo può essere uno dei cambiamenti che ci saranno nella Juventus post sosta.Tra i temi analizzati alla Continassa nel post Fiorentina-Juve, nei confronti che sono avvenuti tra la dirigenza e Thiago Motta, è probabile cheL'avventura del numero 9 in bianconero sembra ormai alle battute finali ma fino al termine della stagione può e deve essere una risorsa. Non si può in questo momento mettere le proprie idee davanti al bene della Juventus.. E sicuramente la gestione di Vlahovic non è stata fino a qui quella più efficace.