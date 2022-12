In casa Juve si attende solo il ritorno dei finalisti, con Angel Di Maria che sarà sicuramente l'uomo più atteso da tutta la tifoseria juventina, soprattutto dopo la strepitosa finale disputata e che fa venir ancora più voglia di vederlo all'opera con la magliia bianconera. La stessa voglia che la piazza spera di vedere anche in Dusan, arrivato per la modica cifra di 70 milioni nella passata sessione invernale, ma che ora rischia seriamente di abbandonare la Mole dopo poco più di una stagione.- Le sue prestazioni sottotono, collimate anche alla pubalgia che lo sta condizionando, stanno facendo calare notevolmente il suo rendimento e ora in molti si interrogano se sia il caso di continuare a credere in lui o se invece, ascoltare eventuali proposte. La Juve, dal canto suo attenderà questa seconda parte di stagione, dove spera che la pubalgia possa cessare definitivamente e Vlahovic potrà finalmente a decidere le partite come faceva a Firenze. E' questa la speranza di tutti i tifosi bianconeri e DV9 di carte in regola per conquistarli tutti ne ha da vendere.- Non a caso infatti, su di lui sono finite le attenzioni di diversi top club europei, con le squadre inglesi che fanno presagire all'inizio di una vera e propria asta di mercato. Sul serbo ci sono infatti il Chelsea, l'Asrenal e Manchester United, con i Gunners che al momento sembrano essere in vantaggio sulla concorrenza. Il suo agente Darko Ristic non esclude nulla al caso e prende in considerazione ogni ipotesi, ma per provare a tirare le somme di quello che sarà bisognerà attendere almeno qualche mese.