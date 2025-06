Getty Images

Vlahovic tra campo e mercato, Tudor ha parlato di lui: cosa ha detto

un' ora fa



Dusan Vlahovic prosegue nell'incertezza e giocherà il Mondiale per Club con molti dubbi legati al suo futuro. Il centravanti serbo ha parlato con il nuovo direttore generale, Damien Comolli, ma adesso toccherà anche al suo entourage avere un incontro o comunque una telefonata con il dirigente bianconero per capire come procedere e definire la situazione.



Di Vlahovic ha parlato Igor Tudor, che è stato intervistato da DAZN e ha risposto anche ad una domanda sull'attaccante: "Se ho parlato con Vlahovic? Ho parlato con tutti quanti, tutti stanno bene, tutti sono vogliosi e motivati. C’è una bella atmosfera, abbiamo finito al meglio in campionato e c’è una bella atmosfera". Il tecnico non ha voluto quindi dare adito ad altre speculazioni sul futuro del serbo. Tudor non ha mai nascosto la stima per Vlahovic e infatti tra gli scenari ipotizzati anche quello che il tecnico decida di puntare su di lui per il futuro della Juventus. La realtà però è che la permanenza di Vlahovic non dipenderà dalla volontà dell'allenatore ma soprattutto dalla scelta del giocatore, che per rimanere sa di dover abbassarsi l'attuale ingaggio.