Riaperto il profilo social di Dusan. L'attaccante serbo ha dunque deciso di tornare su Instagram, dove i suoi 2 milioni (circa) di follower si sono ritrovati una story all'improvviso. Nessuna scritta particolare, ma un'immagine che lo ritrae sorridente anche in virtù dell'ultimo risultato bianconero: l'1-1 con il Siviglia non sarà stato il miglior risultato possibile, per com'è arrivato lascia però la sensazione di poter cambiare e ribaltare la situazione. Merito di. E meno di, autore di una prova decisamente sottotono.Intanto, la decisione a qualche settimana di distanza dall'addio ai social: Vlahovic è tornato. Al gol e tra i suoi seguaci virtuali.