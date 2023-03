Con il campionato fermo, i tifosi italiani si stanno godendo le giocate dei loro beniamini impegnati con le rispettive nazionali. Tra i vari bianconeri che sono scesi in campo in questo turno valido per la qualificazione ai prossimi Europei, quelli che hanno lasciato maggiormente il segno sono stati i due serbi: Vlahovic e Kostic. La loro nazionale ha, infatti, battuto la Lituania per 2-0, grazie a due reti realizzate una per tempo, prima da Tadic e poi dal bianconero, che con una girata fulminea di sinistro ha battuto l'estremo difensore avversario. DV9 non andava a segno con la maglia delladal 2 dicembre scorso nella sfida contro la Svizzera.- Rete che potrebbe portare un ulteriorein un momento che si sta rivelando decisivo per le sorti del suo futuro, ancora in bilico infatti la sua permanenza all'ombra della Mole. Come noto a tutti, ogni attaccante vive per il gol e cominciare a ritrovare una certa continuità con la rete potrebbe esaltare in maniera vibrante le vere doti che l'ex attaccante della Fiorentina possiede, quelle per la quale Madama ha investito quasi 80 milioni di euro. Sono i gol quello che chiedono i tifosi e il tempo pere quella dell'intero ambiente è ancora a disposizione.