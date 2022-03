Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha detto la sua anche sulle sensazioni che accompagnano il ritorno di Dusan Vlahovic allo stadio Franchi. Ecco il suo pensiero: "Credo che l'intelligenza e la cultura dei tifosi fiorentini, per la partita di domani, dovranno portare verso una serata di sport e calcio. A due mesi dal trasferimento alla Juventus, Vlahovic sarà sempre riconoscente a Firenze, ai fiorentini, alla società che l'ha cresciuto e gli ha permesso di arrivare alla Juventus. Sarà una bella partita, come ogni Fiorentina-Juve. Le cose preoccupanti non sono il calcio, ma credo che dovranno essere altre. Guerra e altri problemi in giro per il mondo. Non Juve-Fiorentina: è calcio, è una bella partita. Una bella squadra con un allenatore bravo, giovane, intraprendente, che ha dato alla Fiorentina un gioco aggressivo e divertente, con buoni giocatori. Dall'altra parte troverà una Juve che ha voglia di arrivare in finale. Deve essere una bella partita. Sarà una bella serata di sport".