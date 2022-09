Uno dei temi più dibattuti in questo avvio di stagione è il coinvolgimento dinel gioco della Juventus. L'attaccante serbo è stato sì puntuale in quanto a gol segnati, sebbene soltanto uno di questi sia arrivato su azione, ma hanno fatto rumore le pochissime volte in cui ha giocato il pallone. Ne ha parlato anche Tuttosport, in un articolo firmato da Enrico Turcato, in cui si confrontano i numeri di Vlahovic con quelli di Haaland.E i dati sono per certi versi sorprendenti: la media tocchi per partita di Vlahovic è superiore a quella del norvegese (22 a 20,8), che però ha toccato più palloni dentro l'area di rigore (4,4 vs 3,2), ha tirato di più (4,4 vs 3,2) e ha tirato di più da dentro l'area (4,1 a 2,6). Si spiega probabilmente così la differenza in termini di gol segnati: già 12 in 8 partite per l'attaccante del Manchester City, meglio innescato dentro l'area di rigore, dove poi diventa implacabile.Come racconta Tuttosport, è proprio vero che Vlahovic e Haaland hanno giocato lo stesso numero di palloni nella loro partita d’esordio di questa Champions League? Più o meno. Il quotidiano riporta i numeri, in un articolo firmato da Enrico Turcato: "Ne ha toccati addirittura più Vlahovic contro il Paris Saint-Germain (23) di Haaland (19), che però contro il Siviglia ha realizzato una doppietta determinante per il 4-0 in trasferta del City. In realtà se consideriamo il mero dato numerico e asettico dei tocchi palla, l’attaccante serbo della Juventus gioca in media in questa stagione addirittura più palloni del bomber norvegese: 22 a 20.8 - tenendo conto di tutte le competizioni".