Vlahovic titolare o in panchina contro il PSV dopo gli zero minuti a Como?

Juventus-PSV: Vlahovic gioca?

Zero minuti perell'ultima partita di Serie A contro il Como. Una scelta forte da parte di Thiago Motta che ha lasciato in campo per l'intera gara, autore di una doppietta. E domani contro il PSV in Champions chi giocherà?Il centravanti della Juventus sarà ancora una volta Kolo Muani. A meno di sorprese, Motta punterà ancora sul nuovo acquisto, in stato di grazia. Per Vlahovic quindi la quinta partita in panchina nelle ultime sei visto che al momento la soluzione del doppio nove non è nei pensieri di Thiago Motta. La speranza di Dusan comunque è quella di poter almeno subentrare nel corso del secondo tempo.