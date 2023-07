Ora che anche il tassello Giuntoli è stato messo al proprio posto, la Juventus può concentrarsi esclusivamente sul mercato, dove ci sono numerose situazioni da definire, sia in entrata, ma soprattutto in uscita. Il riferimento non va solo ai numerosi esuberi di cui Madama dovrà disfarsi, ma il punto va approfondito anche su quello che sarà il sacrificato di turno, con Dusanche al momento sembra essere il più indiziato. Se consideriamo la sua scadenza di contratto, infatti, il serbo è quello che garantirebbe un maggiore profitto economico, oltre ad avere interesse da quasi tutta Europa.- Biosgna però capire con certezza quanto siano concrete le attenzioni manifestate fino a questo momento da club comeche hanno si fatto intendere di gradire la pista che porta al numero 9 bianconero, masenza mai uscire allo scoperto.- Le prime scelte dei Blancos, infatti, hanno portato ai profili die solo dopo essersi visti chiudere le porte in faccia si è pensato a Vlahovic. Per quanto riguarda i bavaresi, invece, molto dipenderà dai movimenti di mercato che si verificheranno in, dove anche li hanno puntato gli occhi su Vlahovic e da qui in avanti può succedere di tutto.