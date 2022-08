Una doppietta per iniziare la sua prima stagione intera con la Juve. Dusan Vlahovic ha raggiunto quotaed è ora il serbo che ha segnato più reti nella massima serie italiana.Non poteva cominciare meglio il nuovo anno per Dusan Vlahovic, autore di una doppietta con la quale si è già proiettato in cima alla classifica marcatori. La priorità per il serbo resta indubbiamente il tricolore, come dichiarato da lui stesso al termine del match: 'Se dovessi scegliere tra lo scudetto e la classifica cannonieri, rinuncerei sicuramente a quest'ultima'.