Dusan, numero 9 della Juventus, ha parlato a Tuttosport raccontando lo scherzo di Juan: «Stranamente Juan è molto calmo in questo ritiro, anche se non so cosa succederà: starà sicuramente studiando qualcosa... Bisogna stare attenti. Ma anche lui stia attento! Perché da quella prima volta lì, ho deciso che neanche lui può stare tranquillo. Figuratevi: un giorno mi sparisce il telefono e i compagni subito mi dicono: "sarà stato Cuadrado". Lui nega. Evabbè. Io penso che prima o poi me l'avrebbe ridato questo benedetto telefonino... Invece no, ci ha messo un giorno e mezzo per farmelo trovare al ristorante!!! Poi, più avanti, gli ho fatto capire io cosa vuol dire quando ti fanno sparire il telefono».