Dusanin un'intervista a La Gazzetta dello Sport ( QUI l'integrale) ha parlato di Massimiliano. Le sue parole:Diciamo che la gira sempre in maniera tale per cui il vincitore risulta lui, ma la competitività fa sempre bene perché aiuta a crescere come mentalità. Allegri è un allenatore vincente e avere uno come lui in panchina è un grosso aiuto. È la cosa che mi ha colpito subito di lui".