Non poteva cominciare meglio il nuovo anno per Dusan Vlahovic, autore di una doppietta con la quale si è già proiettato in cima alla classifica marcatori. Ma la priorità per il serbo resta indubbiamente il tricolore, come dichiarato da lui stesso al termine del match: 'Se dovessi scegliere tra lo scudetto e la classifica cannonieri, rinuncerei sicuramente a quest'ultima'. Messaggio che è stato rafforzato anche da un post condiviso sul suo account Instagram, in cui scrive: 'Lavorare insieme significa vincere insieme'.