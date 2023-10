Come ricorda Gazzetta, tantissimi applausi per Platini, che si presenta in veste di allenatore, Conte, Barzagli, Marchisio, Evra, Mandzukic, Davids, ovazione per Zidane, tutti in piedi e pubblico in delirio per Del Piero, accolto dal coro «c’è solo un capitano». In tribuna c’è anche Dusan Vlahovic, che si unisce al tributo alla Signora del passato e si gode questa full immersion nella juventinità. DV9 ha scelto il bianco e il nero un anno e mezzo fa per il dna vincente e per la storia e spera di diventare presto uno di loro.