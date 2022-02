Nella serata di ieri la Juve è riuscita ad ottenere 3 punti preziosi contro il Verona che, le hanno permesso di scavalcare momentaneamente l'Atalanta al quarto posto. Ora l'obiettivo Champions è diventato reale e chissà che magari, i bianconeri non riescano a ritornare in corsa anche per la lotta Scudetto. A decidere l'incontro sono state le reti dei due nuovi arrivati Zakaria e Vlahovic, con quest'ultimo che è riuscito a raggiungere un podio speciale nella storia della Vecchia Signora. L'attaccante serbo è infatti il terzo attaccante ad aver segnato prima all'esordio, dopo appena 12 minuti di gioco. Avevano fatto meglio di lui solo Gonzalo Higuain con il suo gol alla Fiorentina dopo 9 minuti e Bobo Vieri in Coppa Italia, a cui bastarno solo 7 giri di lancette per entrare nel cuore dei tifosi.