CHIESA - "Marangon? Lo ringrazio per le parole che ha speso, per ciò che ha detto lui. Lo ringrazio tanto, sono arrivato come diceva lui, da ragazzino. Mi ha visto crescere, mi ha aiutato tanto. Io queste persone non le dimentico. Tutti quelli che hanno fatto qualcosa per me, sono grato sempre a loro. Chiesa? Mi ha visto crescere, da ragazzino. Abbiamo condiviso tre anni alla Fiorentina, fortunatamente siamo di nuovo insieme. Si è infortunato quando sono arrivato, spero torni il prima possibile, lo conosciamo come calciatore. E' stato un piacere vederlo, speriamo di ritrovare la nostra intesa sul campo, che è rimasta a Firenze. Non vedo l'ora di giocare con lui, per scendere in campo e lottare con lui, e vincere insieme".